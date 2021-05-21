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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Camilerde Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

İSTANBUL - Camilerde Kudüs için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

- Camiden görüntüler - Dua edilmesi İstanbul 'da camilerde Kudüs için Kur'an - ı Kerim okundu, dua edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da cuma namazı öncesinde camilerde, Kudüs ile tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an - ı Kerim okundu, dua edildi.Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Zulüm Cezasız Kalmaz" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.Fatih Camisi, Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi ile Kadıköy Hasan Paşa, Kartal Soğanlık Fatih, Esenyurt İbrahim Mermer camisi gibi birçok camide, cuma namazı öncesinde Kur'an - ı Kerim okundu, dua edildi.Bazı camilerde de İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. İstanbul Havalimanı'nda da cuma namazı için bir araya gelen farklı ülkelerden çok sayıda Müslüman, Filistinli mazlumlar için edilen dualara "amin" dedi.

Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Cuma Namazı İsrail Saldırı 

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