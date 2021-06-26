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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Çadır iskeletine zulalanmış 2,2 kilogram eroin ele geçirildi

İSTANBUL - Çadır iskeletine zulalanmış 2,2 kilogram eroin ele geçirildi

- Narkotik ekipleri çadır iskeletine zulalanmış eroin ele geçirilmesi İstanbul 'da 2,2 kilogram eroin ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bir kargo şirketi üzerinden gönderilmeye çalışılan 2 çadırda yapılan incelemede 2 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da Bayrampaşa'da bir kargo şubesi önünde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.Şüphelinin kargoya verdiği 2 adet çadırda yapılan incelemede, çadır iskeletine zulalanmış 133 pipet içerisinde 2 kilo 200 gram eroin ele geçirilmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Argo Altın Gözaltı Eroin 

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