İSTANBUL - Caddebostan sahilinde denizin rengi kırmızıya büründü
- Kıyıya vuran yosunların görüntüsü - Temizlik ekipleri tarafından yosunların toplanmasıCaddebostan sahilinde denizin rengi kırmızıya büründü - Sahil kesimi boyunca oluşan kızıl renkli görünüm ilginç görüntüler oluşturduİSTANBUL (AA) - Caddebostan sahilinde denizin rengi kırmızıya büründü. İstanbul 'da etkili olan lodosla birlikte denizin kıyıya yakın bölümünde biriken kırmızı renkli yosunlar nedeniyle denizin rengi kırmızıya dönerken, yosunların kayalıkların üstünü ve yürüyüş yolunun bir kısmını da kapladığı görüldü. Sahil kesimi boyunca oluşan kızıl renkli görünüm ilginç görüntüler oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSTAÇ Deniz, Kıyı ve Plaj Temizliği'ne bağlı ekipler, kıyıya vuran yosunları temizlemek için çalışma yaptı.
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