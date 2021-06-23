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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Caddebostan - Sağanak etkili oldu

İSTANBUL - Caddebostan - Sağanak etkili oldu

- Sağanaktan görüntüler İstanbul 'da sağanak etkili oluyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un birçok noktasında aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçesinde başlayan yağış etkisini giderek artırıyor.Aniden etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara geçerek, yağmurdan korunmaya çalışıyor.Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarılarda, bölgede beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Yağmur Kapalı Alan Su Baskını Dolu Yağışı Sağanak 

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