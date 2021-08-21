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İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşın otobüs çilesi bitmiyor
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşın otobüs çilesi bitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşın otobüs çilesi bitmiyor

Vatandaşların otobüs kapısını tamir etmeye çalışmasına ilişkin görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Otobüs Kapısı 


- İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşların otobüs çilesi bitmiyor. Bugün ortaya çıkan görüntüde vatandaşların kapısı arızalanan bir İETT otobüsünü tamir etmeye çalıştığı görüldü.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşların otobüs çilesi bitmiyor. Bugün ortaya çıkan görüntülerde Küçükçekmece’de kapısı arızalanan bir İETT otobüsünün durduğu ve vatandaşların bozulan kapıyı tamir etmeye çalıştıkları görüldü.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Sefaköy’de vatandaşların arızalanan İETT otobüsünü ittiği görüntüler de gündeme gelmişti. (Mİ-DK-Y) (Mİ-
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