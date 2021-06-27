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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

- Büyükçekmece Gölü'ndeki kirlilikten görüntüler - Ölen balıklardan görüntüler - Ekiplerin sudan numune almaları Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı - İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu gölden numune aldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin kaynağının tespiti için numune aldı.Denetim ekipleri, medyada yer bulan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu. Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.Numunelerin incelenmesinin ardından kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu göldeki kirliliğin kaynağı ve nedeni tespit edilebilecek.

Sudan Borat Ölü Balık 

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