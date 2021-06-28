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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin Belediye Başkanı Akgün'den açıklama

İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin Belediye Başkanı Akgün'den açıklama

- Genel görüntüler - Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün açıklanmasıBüyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin Belediye Başkanı Akgün'den açıklama: - "Esas sorun, Büyükçekmece Gölü baraja çevrildikten sonra oluşmuştur. Akan ve denizden bağlantısı çok güçlü debisi olan bu alan artık durağan hale getirilmiştir. Durağan olması nedeniyle de canlıların yaşaması için gereken su derinliği burada bulunmamaktadır" - "Deniz ile göl arasındaki akıntı, istenilen ve bilimin ortaya koyduğu limitlere çıkmazsa, buradaki balık ve canlı ölümleri devam edecektir"İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin, "Esas sorun, Büyükçekmece Gölü baraja çevrildikten sonra oluşmuştur. Akan ve denizden bağlantısı çok güçlü debisi olan bu alan artık durağan hale getirilmiştir. Durağan olması nedeniyle de canlıların yaşaması için gereken su derinliği burada bulunmamaktadır." dedi.
Akgün, dün medyaya da yansıyan Büyükçekmece Gölü'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın deniz ile göl arasında kalan alanda vuku bulduğunu ve bir kaç yıldır bu olayı takip ettiklerini söyledi.

Olayın, her yıl aynı zaman diliminde meydana geldiğini aktaran Akgün, "Yani sıcaklıkların artması, yazın başlangıcı olan dönemlerde bir haftalık süre içinde balık ölümlerini sıkça görmekteyiz." dedi.
Sorunun çözümü için göldeki su seviyesinin arttırılması gerektiğini belirten Akgün, "Beş yıl önce gölde taban taraması yaptık ve dipten 500 kamyondan fazla balçık çıkarttık. En az 500 kamyon daha balçık çıkartırsak su seviyesi bir metrenin üstüne çıkar. O zaman deniz içindeki canlıların gölde de yaşayabileceğini bilim insanları bize söyledi.

" ifadelerini kullandı.Gölün su seviyesinin sığ olmasından ötürü balık ve canlıların yaşayamaz hale geldiğini düşündüklerini aktaran Akgün, sözlerine şöyle devam etti:"Bu, bütün zamanlar içinde oluşmuş bir sorundur. Esas sorun, Büyükçekmece Gölü baraja çevrildikten sonra oluşmuştur. Akan ve denizden bağlantısı çok güçlü debisi olan bu alan artık durağan hale getirilmiştir. Durağan olması nedeniyle de canlıların yaşaması için gereken su derinliği burada bulunmamaktadır. İnsanlar bu durumu, 'Burada fabrikalar var. Zehirli fabrika atıkları bırakılıyor.' şeklinde yorumluyor. Burada bizim bir fabrikamız yok. Her tarafımız villa, ev. Altyapının hiçbir sorunu yok. Deniz ile göl arasındaki akıntı, istenilen ve bilimin ortaya koyduğu limitlere çıkmazsa, buradaki balık ve canlı ölümleri devam edecektir."

Su Fabrika Basın Mensupları Irak 

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