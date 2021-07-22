Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
İSTANBUL - Büyükçekmece'de trafik kazası: 6 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Büyükçekmece'de trafik kazası: 6 yaralı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de trafik kazası: 6 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçlar - Yolda oluşan yoğunlukİSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 EAB 292 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 KV 4259 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle 34 KV 4259 plakalı otomobil takla attı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı