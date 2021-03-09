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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulundu

- Bina önünden görüntülerBüyükçekmece'de lise öğrencisi yatağında ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de lise öğrencisi, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kamiloba Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşayan ve 15 yaşında olduğu belirtilen T.A.'yı uyandırmak üzere odasına girdi. T.A.'nın yatağında hareketsiz yattığını gören aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.T.A.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Polis Cenaze Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Polis Ekipleri 

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