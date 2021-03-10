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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Büyük Çamlıca Camisinde Miraç Kandili idrak edildi

İSTANBUL - Büyük Çamlıca Camisinde Miraç Kandili idrak edildi

- Büyük Çamlıca Camisinden drone görüntüleri - Duaların edilmesi - Kuran - ı Kerimin okunması İstanbul 'daki camilerde Miraç Kandili dualarla idrak edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'daki camilerde vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla namaz kılıp dua etti.Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Programlara katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde saf tuttu, namaz kılıp, dua etti.Camilerde belirlenen noktalara oturan vatandaşlar, okunan Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif'i dinledi.Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasındaki dijital mahyaya, Türk bayrağı ile "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıları yansıtıldı. Camide yapılan mahya çalışmaları güzel görüntüler oluşturdu.Kandil dolayısıyla Eyüpsultan Camisine gelen vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edip, burada Kur'an - ı Kerim okudu.Öte yandan camilere alınan vatandaşların maske taktığı ve mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Koronavirüs Mahya Uttu 

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