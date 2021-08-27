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İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı

İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı

Gemiyi kurtarma görüntüsü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Boğaz’ı girişinde arıza yapan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi. Romanya’ya giden 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi, İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile kılavuz kaptan koordinesinde Kurtarma-12 römorkörü yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi. (ZA-
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