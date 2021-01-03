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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

drone görüntüsü

Yunuslar Yunus Balığı Yunus Balıkları Deniz Trafiği Belgesel Film 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul Boğazı’nda sokağa çıkma kısıtlamasında ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle yunus balıklarının görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı. Sevimli yunuslar, turistin ilgi odağı oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı'nın birçok noktasında da yunus balıkları görülmeye başlandı. Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunus sürüsü, adeta boğazın tadını çıkardı. Yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan görüntülendi. Yunus balıklarının görüntüsü belgesellik görüntüler oluşturdu. Yunus balıkları aynı zamanda, turistlerin de ilgi odağı oldu. Turistler boğazın serin sularına defalarca dalıp çıkan yunusları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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