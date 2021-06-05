Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Boğazı’nda yunus balıklarından görsel şölen

İstanbul Boğazı’nda yunus balıklarından görsel şölen

Yunus balıklarından görüntü

Yunuslar Yunus Balığı Yunus Balıkları Irak 

-Yunus balığının takla atması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sarıyer açıklarında ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Birbirleriyle adeta dans eden yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu. Havaların güzelleşmesiyle birlikte yunus balıkları da İstanbul Boğazı'nda ortaya çıktı. Birbirleriyle dans edercesine oyun oynayan yunuslar, adeta görsel şölen oluşturdu. Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunus sürüsü, adeta boğazın tadını çıkardı. Boğazın serin sularına defalarca dalıp çıkan yunuslar, vatandaşların da ilgi odağı oldu.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement