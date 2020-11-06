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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi

İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi

- Denetimlerden görüntüler - Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, İstanbul Boğazı'ndaki vapurlarda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptıİSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlarda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında denetlendi.Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.Ekipler, yolcuların pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske takma ve vapurlarda sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.Saat 18.00'da başlayan denetimler gece saat 23.59'a kadar sürecek.

Koronavirüs Trol 

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