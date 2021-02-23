İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara

-Boğaz havadan detay



( İSTANBUL ) --Sahiller büyüklü küçüklü denizanalarıyla adeta beyaza büründü İSTANBUL



- İstanbul’un ünlü Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla adeta beyaza büründü. İstanbul Boğazı’nın Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü. Denizanalarının yoğunluğu havadan da görüntülendi. Vatandaşların da yakından görüntülediği denizanaları şaşkınlık oluşturdu. (EG-



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