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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi arıza yaptı

İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi arıza yaptı

drone görüntüsü

Çevre Kirliliği İngiltere Kuru Yük Gemisi Kamera Cep Telefonu 

-gemiden detay

( İSTANBUL -DRONE-TEMİZ)- Makine arızası nedeniyle sürüklenen gemi, Ahırkapı açıklarına çekilecek- Geminin sürüklenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı İSTANBUL

- Rusya’dan İngiltere’ye giden Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendi. Ahırkapı açıklarına çekilecek olan geminin sürüklenme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Panama bandıralı River Elbe isimli kuru yük gemisi saat 10.45 sıralında İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri olay yerine sevk edildi. Kılavuz kaptan gemiye çıkarılacak kontrolleri yapıldı. Olayda her hangi bir can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadı. Yeniköy dönüşüne acil olarak demirletilen Kuru yük gemisinin Ahırkapı açıklarına çekileceği öğrenilirken, sürüklenme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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