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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası

İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası

Gemiden görüntü

Çevre Kirliliği Kuru Yük Gemisi Uttu Trol 

-fotoğraflar
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( İSTANBUL -1-GÖRÜNTÜ)- Panama bandralı yük gemisi, makine arızası nedeniyle sürüklendi İSTANBUL

- İstanbul Boğazı'nda makine arıza nedeniyle sürüklenen gemi, korkuttu.Edinilen bilgilere göre Panama bandralı River Elbe isimli yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Boğazda demir atan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10.45’te Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlemiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Kılavuz kaptanımız gemiye çıkarılmış olup gerekli kontroller yapılmaktadır. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır" denildi.
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