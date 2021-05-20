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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Bir eve 'tuvalet ihtiyacını gidermek için' girmeye çalıştığını öne süren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Bir eve 'tuvalet ihtiyacını gidermek için' girmeye çalıştığını öne süren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Bir eve "tuvalet ihtiyacını gidermek için" girmeye çalıştığını öne süren şüpheli tutuklandı - Hırsızın eve girişi - Sağlık kontrolüne götürülmesiBir eve "tuvalet ihtiyacını gidermek için" girmeye çalıştığını öne süren şüpheli tutuklandı - Şüpheli F.C'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildiİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'daki bir eve hırsızlık için girmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mayıs saat 21.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir evin penceresinin zorlanarak, hırsızlık amacıyla girilmeye çalışmasına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.Polis, hırsızlık şüphelisi F.C'yi Başakşehir'deki evinde yakaladı.Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini F.C'ye izletti. Şüpheli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, eve tuvalet ihtiyacını gidermek için girmeye çalıştığını öne sürdü. Şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin eve girmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Akalan Kamera Hırsız Trol 

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