İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)

- Beyoğlu'nda silahlı kavga - Cenazelerin araca taşınmasıGÜNCELLEME - Beyoğlu'nda silahlı kavga - Olayda bacağından yaralanan şüphelinin silahla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendiDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dünür olan iki akraba grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kavgada silahla bacağından yaralanan şüphelinin tabancayla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendi.Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım