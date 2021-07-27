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İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)

İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahlı kavga (3)

- Beyoğlu'nda silahlı kavga - Cenazelerin araca taşınmasıGÜNCELLEME - Beyoğlu'nda silahlı kavga - Olayda bacağından yaralanan şüphelinin silahla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendiDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dünür olan iki akraba grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kavgada silahla bacağından yaralanan şüphelinin tabancayla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendi.Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Silahlı Kavga Gözaltı Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

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