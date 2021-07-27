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İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahlı kavga (2)
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahlı kavga (2)

İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahlı kavga (2)

- Olay yerinden görüntülerBeyoğlu'nda silahlı kavga - Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta iki grup arkasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

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