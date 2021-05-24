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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahla yaralama

İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahla yaralama

- Olay yerinden görüntüler Beyoğlu'nda silahla yaralamaİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir iş yeri önünde oturan kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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