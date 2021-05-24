İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahla yaralama

- Olay yerinden görüntüler Beyoğlu'nda silahla yaralamaİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir iş yeri önünde oturan kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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