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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda iş yeri yangını (2)

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iş yeri yangını (2)

- Yangını söndürme çalışmaları Beyoğlu'nda iş yeri yangınıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferah Sokak'taki bir halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis Sağlık Ekipleri Trol 

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