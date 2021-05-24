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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

- Şüphelinin adliyeye sevki Beyoğlu'nda eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta Kulaksız Mahallesi'nde Mahir A., evliliklerini sonlandırdığı Nermin U.'yu silahla yaraladı.Olayın ardından kaçan zanlı, 23 Mayıs'ta Şişli'de belirlenen bir adreste ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.Zanlının daha önce 13, yaraladığı kadının ise 10 suçtan kaydının olduğu belirtildi.Öte yandan 17 Mayıs'ta zanlı hakkında 1 aylık şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması şeklinde tedbir alındığı bildirildi.
Şüpheli Mahir A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bild Akalan Ruhsatsız Silah 

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