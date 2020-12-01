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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda eğlence mekanındaki 40 kişiye 127 bin 200 lira ceza kesildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda eğlence mekanındaki 40 kişiye 127 bin 200 lira ceza kesildi

- Denetimden görüntülerBeyoğlu'nda eğlence mekanındaki 40 kişiye 127 bin 200 lira ceza kesildiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında maske takmaksızın sosyal mesafe kuralına uymayan 40 kişiye toplam 127 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid - 19 denetimleri kapsamında saat 02.50 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi Hamalcı Başı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına 3 kişinin girdiğini belirledi.Bina çevresinde yapılan kontrollerde içeriden yüksek derecede müzik sesi geldiğini tespit eden ekipler, yaptıkları denetimde, binadaki eğlence mekanında maske takmaksızın sosyal mesafe kuralına uymayan 40 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan toplam 127 bin 200 lira idari para cezası kesti.

Para Cezası Eğlence Mekanı Trol 

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