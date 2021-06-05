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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı

- Polis uygulamasından görüntülerBeyoğlu'nda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda yapılan asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesine bağlı Motorize Büro Amirliği ve yunus ekipleri, dün ilçede asayiş ve koronavirüs denetimleri yaptı.8 ayrı noktada yapılan uygulamalarda toplam 19 bin 830 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.
Denetimlerde farklı suçlardan arandığı ve firari olduğu tespit edilen 45 şüpheliye yasal işlem yapıldı, ayrıca sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.1325 araç denetlenirken sigortası olmayan 1 aracın sürücüsüyle, alkollü olduğu tespit edilen 1 sürücüye ceza kesildi.İlçedeki metruk bina ve çocuk parklarında yapılan kontrollerde ise uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Koronavirüs Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sahte Kimlik Hapis Cezası 

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