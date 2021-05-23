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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir iş yerini kurşunladığı iddia edilen zanlı yakalandı

- Operasyondan görüntülerBeyoğlu'nda bir iş yerine silahla ateş açtığı iddia edilen zanlı yakalandı - Şüphelinin adresinde yapılan aramada uzun namlulu silah ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iş yerine silahla ateş edilmesi olayına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir iş yerine "silahla ateş açılması" ve "silahla yaralama" olayına ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.Polis, şüpheli F.K'yi, adresine düzenlediği operasyonda yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada AK - 47 uzun namlulu kalaşnikof tüfek, 21 uzun namlulu silah mermisi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.Olayın diğer şüphelisi T.S'nin ise 18 Mayıs'ta "silahla yaralama" olayıyla ilgili tutuklandığı belirlendi.Şüpheli F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Mermi Kalaşnikof 

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