İSTANBUL - Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

- Evin yanma anları (vatandaş kamerası) - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiGÜNCELLEME - Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda ahşap bir binadan çıkan ve yandaki binalara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Hacı Hüsrev Köprüsü Sokak'ta üç katlı ahşap bir binada çıkan yangın, önce yandaki tek katlı metruk eve, sonra da betonarme bir binaya sıçradı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangının nedeni ise araştırılıyor.
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