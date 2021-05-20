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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

- Emniyetteki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin görüntüleri - Şüphelilerin evden çıkarılması ve emniyet aracına bindirilmesiBeylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mayıs'ta "Baran" lakaplı S.S. (40) ile kız arkadaşı C.Y.'nin (32) ilçede araçla bonzai sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Esenyurt'ta ikamet eden şüpheli S.S. ve aracını takibe aldı. Park halindeki aracın bagajından bir şey almaya gelen C.Y. yakalandı. Yapılan üst aramasında 84 gram bonzai ele geçirildi.C.Y'nin evinde yapılan aramada ise 421 gram bonzai ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Evde bulunun S.S. de gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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