İSTANBUL - Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı
- Polisin olay sonrası inceleme yapmasıBeylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi Leylak Sokak'taki Mehmet Gesoğlu İlkokulu'nun önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralanırken, 3 kişi de kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik önlemi aldıkları çevrede çalışma yaptı.Polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları arama çalışmaları sürüyor.
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