Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Beykoz’daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

İSTANBUL - Beykoz’daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

- Narko Timlerin bir apartmanın bodrum katına girmeleri - Dairede Hint keneviri üretimi için seraya çevrilen odalardan görüntüler - Odalarda yetiştirilen Hint kenevirleri - Elektrik ve havalandırma düzenekleriBeykoz’daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Beykoz Elmalı Mahallesi’nde lüks bir sitedeki apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde üretimi için Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğinitespit etti.Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 odalı bodrum katının özel malzemeler, ısı ve havalandırma sistemleri kullanılarak seraya çevrildiği, burada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.Serayı kuran kişinin aynı binada üst katta oturduğu ancak operasyon sırasında evinde bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.Ele geçirilen 300 kök Hint kenevirine imha edilmek üzere el konulurken, bir belediyede zabıta memuru olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Zabıta Memuru Zabıta 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement