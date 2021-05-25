İSTANBUL - Beykoz’daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
- Narko Timlerin bir apartmanın bodrum katına girmeleri - Dairede Hint keneviri üretimi için seraya çevrilen odalardan görüntüler - Odalarda yetiştirilen Hint kenevirleri - Elektrik ve havalandırma düzenekleriBeykoz’daki uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Beykoz Elmalı Mahallesi’nde lüks bir sitedeki apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde üretimi için Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğinitespit etti.Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 odalı bodrum katının özel malzemeler, ısı ve havalandırma sistemleri kullanılarak seraya çevrildiği, burada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.Serayı kuran kişinin aynı binada üst katta oturduğu ancak operasyon sırasında evinde bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.Ele geçirilen 300 kök Hint kenevirine imha edilmek üzere el konulurken, bir belediyede zabıta memuru olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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