İSTANBUL - Beykoz'da trafik kazası: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
- Kaza sonucu devrilen kamyonetten görüntüler - Kazada hasar gören otomobil - Bölgede yoğunlaşan trafik - Devrilen kamyonetteki su damacanalarının başka bir kamyonete alınması - Kaza yapan otomobilin çekiciye alınması - Kaza yerinin temizlenmesiİSTANBUL (AA) - Beykoz'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.Yeni Riva Yolu'nda B.A.'nın kullandığı damacana yüklü 34 AS 1908 plakalı kamyonet, A.B. idaresindeki 34 RB 4443 plakalı otomobille çarpıştı.Otomobilde bulunan 1 aylık bebek ve 3 kişi ile kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkıp kamyonet devrilirken yola dağılan su damacanaları başka bir kamyonete yüklendi.Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri yolu temizleyerek kumlama çalışması yaptı.
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