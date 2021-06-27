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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Beykoz'da 3 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Beykoz'da 3 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

- Yangını söndürme çalışmaBeykoz'da 3 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldiİSTANBUL (AA) - Beykoz'da 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ortaçeşme Mahallesi Uluç Sokakta bulunan 3 katlı müstakil evin çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Dumandan etkilenen bina sakini 2 kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.Yangın sonucu hasar gören bina kullanılamaz hale geldi.Elektrik kontağından çıktığı ve çatı katında bulunan yalıtım malzemelerinin alevleri büyüttüğü iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatı Katı Yangın Altın Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

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