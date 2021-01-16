İstanbul beyaza büründü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin bir çok noktası beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin bir çok noktasında etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen kimi vatandaşlar unuttu. Kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.



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