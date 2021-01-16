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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

Kar yağışı

Uttu Kar Yağışı 

-Vatandaşlar
-Beyaza bürünen yerler
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin bir çok noktası beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin bir çok noktasında etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını rağmen kimi vatandaşlar unuttu. Kar manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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