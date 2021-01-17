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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İstanbul beyaz örtü ile kaplandı

İstanbul beyaz örtü ile kaplandı

Drone görüntüsü

Kar Yağışı 

-Kar manzarası
-Kar
-Çatılar
-Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Kent genelinde dünden beri devam eden kar yağışı İstanbul’u beyaza büründü. Sabah saatlerinde oluşan kartpostallık görüntü havandan görüntülendi. Kent genelinde dün saat 16.00 sıralarında kar yağışı etkili olmuştu. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan yağışı sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü. Beyaz örtü kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar, bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Oluşan kartpostallık görüntü havadan drone ile görüntülendi.
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