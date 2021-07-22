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İSTANBUL - Beşiktaş'ta eski kız arkadaşını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta eski kız arkadaşını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta eski kız arkadaşını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

- Zanlının adliyeye sevk edilmesiGÜNCELLEME - Beşiktaş'ta eski kız arkadaşını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI EKLENDİİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında eski kız arkadaşı Gizem Akbaş'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre Gizem Akbaş, Ortaköy'de bulunan bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti.Akbaş'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını takip eden ve eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mücahit İsmail A, eğlence mekanına gelerek Akbaş'a saldırdı.Akbaş'ı darbettiği iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.Şüpheli Mücahit İsmail A, bir süre sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal Medya Kız Arkadaş Eğlence Mekanı Altın Gözaltı 

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