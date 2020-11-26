İSTANBUL - Beşiktaş'ta denizde ceset bulundu

Olay yerinden görüntülerBeşiktaş'ta denizde ceset bulunduİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.Ortaköy açıklarında denizde bir ceset gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sahil Güvenlik ile deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak Ortaköy İskelesi'ne getirilen ve 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.Ceset, savcılığın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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