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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki boks ve güreş salonları yeni döneme hazır

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki boks ve güreş salonları yeni döneme hazır

- Boks ve Güreş salonlarından görüntüler - Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları - Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in açıklamaları - Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı ağırlayacak. VODAFONE PARK bünyesine alınan Boks ve Güreş salonlarını birlikte gezip incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundular.

Dera 

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