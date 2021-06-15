İSTANBUL - Bayrampaşa - Sağanak etkili oluyor (11)
- Mahsur kalan aracın kurtarılmasıGÜNCELLEME - İstanbul 'da sağanak etkili oluyor - Bayrampaşa'da bir alt geçidi su basması sonucu araçta mahsur kalan yaşlı kadın ve bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldıDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un bazı kesimlerinde devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok ilçesinde aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Yağış nedeniyle kentteki bazı noktalarda meydana gelen su birikintileri ve baskınlar, araçların ilerlemesini zorlaştırırken, trafik yoğunluğu da oluştu.Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı. - Bayrampaşa'da alt geçidi su bastıYağışın etkisiyle Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin önündeki alt geçidi su bastı. O sırada alt geçitte seyir halindeki bir otomobil, mahsur kaldı. Araçta bulunan yaşlı kadın ve bir kişi, yüzerek kendilerine ulaşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.İtfaiyenin bölgedeki çalışması sürüyor.Aynı bölgedeki metro istasyonuna giden yolda da su taşkını yaşandı.
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