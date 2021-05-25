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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktı (2)

İSTANBUL - Bayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktı (2)

- Yangından görüntüler - İtfaiyenin soğutma çalışmalarıBayrampaşa halindeki bir iş yerinde yangın çıktıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Bayrampaşa'da meyve ve sebze halindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Polis Sebze Hali Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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