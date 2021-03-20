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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Bayrampaşa’da otomobil tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Bayrampaşa’da otomobil tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

- Olay yerinden görüntüler - Yangın çıkan dükkandan görüntülerBayrampaşa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tamirhanede çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yandaki binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü. Yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.

Oto Tamirhanesi Bild 

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