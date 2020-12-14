İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu
- Cesedin cenaze aracına taşınmasıBayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Mormenekşe Sokağı'ndaki bir binanın zemin katından kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, evde 50'li yaşlarda olduğu belirtilen L.A.'nın cesediyle karşılaştı.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede L.A.'nın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından L.A.'nın cesedi morga götürüldü.
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