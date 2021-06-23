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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldi

- Patlamanın meydana geldiği bölgeden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Görgü tanığı ile röportajBayrampaşa'da bir imalathanede patlama meydana geldiİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Sarı Dökümcüler Sitesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sarı Dökümcüler Sitesinde kapı kolu üretimi yapılan iki katlı işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride çalışan 3 işçi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, işyerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Polis Hastane İmalathane Polis Ekipleri 

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