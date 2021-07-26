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İSTANBUL - Bayram tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk arttı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Bayram tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk arttı

İSTANBUL - Bayram tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk arttı

- Cevizlibağ metrobüs durağının görüntüsü - Güzergahı kullanan araçların geçişleri - Vatandaşların görüntüsü İstanbul 'da bayram tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk arttıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Kurban Bayramı tatilinin ardından trafik ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanıyor.Bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde Anadolu ve Avrupa yakalarında D - 100 Karayolu'nun bazı noktalarıyla, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç yoğunluğu oluşturdu. Ayrıca otobüs duraklarında, vapur iskeleleri ve aktarma merkezlerinde de yoğunluk yaşandığı görüldü.
Tramvay, metro gibi raylı sistemlerdeki araçların da dolu seferler yaptığı gözlendi.

Raylı Sistem Toplu Taşıma Metrobüs Durağı Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu 

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