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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

- Ota sanayi sitesinde çıkan yangın - Yangına müdahale eden itfaiye ekibi - Vatandaşların yangın çıkan iş yerinde yanıcı maddeler var bilgisi vermeleri - Yangının itfaiye tarafından söndürülüp kontrol altına almalarıBaşakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü - Kollarında yanıklar meydana gelen iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürülürken yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi üçüncü kısım ikinci bloktaki araç yağı üretimi yapan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını görerek olay yerine gelen vatandaşlar, yaralanan iş yeri çalışanını binadan çıkardı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Kollarında yanıklar olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale İkitelli Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Sanayi Sitesi 

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