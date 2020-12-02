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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Başakşehir'de hafriyat kamyonu zincirleme kazaya neden oldu

İSTANBUL - Başakşehir'de hafriyat kamyonu zincirleme kazaya neden oldu

- Kaza yerinden görüntüler - Görgü tanığı Arda Özler'in açıklamasıBaşakşehir'de zincirleme trafik kazası - Bir hafriyat kamyonu, bir halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı kazada bir kişi hafif yaralandıİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de hafriyat kamyonunun sebep olduğu zincirleme trafik kazasında 5 araç ile bir trafik direği hasar görürken, bir sürücü hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, 61 ADC 134 plakalı hafriyat kamyonu anayola girerken sürücüsü Ümit O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 34 D 845 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Otobüsü metrelerce sürükleyen hafriyat kamyonu ışıklarda bekleyen 3 otomobile de hasar verdi.Sürüklediği halk otobüsünün trafik ışığı direğine çarpması sonucu durabilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hafif yaralandı.Olay şaşkınlığını üzerinden atamayan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.Polis olay yerinde çalışma yaparken, kazaya karışan araçların çekilmesi, kaldırıma devrilen direğin de kaldırılması için çalışmalar sürüyor.Kazanın ardından yoğunluk oluşan üç şeritli yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.Kazaya karışan otomobil sürücülerinden Arda Özler, kamyonun sokaktan anayola "trafiği keser gibi sola yanaşarak" çıktığını, ardından da kazanan meydana geldiğini söyledi.

Özler, "Sola doğru yanaştı ilk önce trafiği keser gibi. Biz ışıklarda durduk, arkadan sesler duydum. Baktım otobüsü önüne almış ittire ittire geliyor. Sonra bize çarptı. Sonra otobüs sağ tarafa girdi, biz de arada kaldık. Otobüs durmaya çalışıyordu, kamyon bize çarptıktan sonra halen gazlıyordu." ifadesini

Trafik Işığı Trafik Kazası Halk Otobüsü Hafriyat Kamyonu Sağlık Ekipleri 

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