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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Başakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - Başakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Araçtaki hasar - Aracın çekiciye yüklenmesiBaşakşehir'de hafif ticari aracın servise çarpması sonucu 1 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, servis aracına arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Edirne istikametine giden "34 FC 9049" plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.E, henüz bilinmeyen nedenle aracının hakimiyetini kaybetti.Ticari araç, yan şeritte bulunan "34 LAT 216" plakalı servis aracına arkadan çarptı.Kazada, 2 araç bariyerlere çarparken, ticari aracın sürücüsü M.E. yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik normale döndü. Araçları kaldırma çalışması ise sürüyor.

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Servis Aracı 

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