İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75 seviyesine çıktı



- İstanbul’da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 74,7’ye ulaştı. İstanbul’da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 74.7’e yükseldi. İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle: - Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 92,23 - Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 55,01 - Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 39,64 - Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 73,45 - Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 63,86 - Terkos barajı doluluk oranı yüzde 69,79 - Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 64,22 - Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 87,12 - Darlık barajı doluluk oranı yüzde 89,59 - Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 67,35 (YM-



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