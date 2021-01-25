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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu

İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu

baraj arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) -- Daha önce son 10 yılda görülen en düşük doluluk oranı son 6 yıla düştü- İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 33 seviyesine yaklaştı İSTANBUL

Efes Doluluk Oranı Beyköy Irak 


- Megakent İstanbul’da 15 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. 11 Ocak günü yüzde 21 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 33 seviyesine yaklaştı. Bu oran ile birlikte son 10 yılda en düşük su miktarı yüzde 32.66 ile 2014 yılında ölçülmüş oldu. Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da yaklaşık 15 gündür etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. 11 Ocak günü yüzde 21 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 33 seviyesine yaklaştı. Son 12 aylık doluluk oranında ise Ocak ayı, 2020 yılı Kasım ve Aralık ayı doluluk oranlarını geride bıraktı. Son 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 25 Ocak 2014 tarihinde yüzde 32.66 olarak gerçekleşti. Böylece son 10 yılda en düşük doluluk oranı 2014 yılında ölçülmüş oldu. Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı. İşte İstanbul’un barajlarında son durumu; “Ömerli 35.25, Pabuçdere 11.50, Sazlıdere 12.89, B. Çekmece 31.95, Alibeyköy 43.03, Terkos 32.72, Kazandere 35.40, Elmalı 36.72, Darlık 51.35, Istrancalar 54.03” (EG-
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