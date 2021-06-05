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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Bakırköy’de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü

İSTANBUL - Bakırköy’de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü

- Yanan aracın görüntüleriBakırköy’de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldüİSTANBUL (AA) - Bakırköy’de seyir halindeyken yanmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait atık toplama aracı söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Kavşağı Basın Ekspres yolu istikametinde seyir halindeki İBB Çevre Hizmetlerine bağlı atık toplama aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bu sırada bölgeden geçen Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri ile yangına müdahale edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla söndürüldü.Yangın nedeniyle Kuyumcukent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılamaz hale gelen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kırköy Bild Trafik Yoğunluğu Yangına Müdahale 

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