İSTANBUL - Bakırköy'de ağaç devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
- Ağacın devrilmesi sonucu yaralanan kadının sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınması - Ağacın devrildiği bölgeden görüntüler - Bölgede yürütülen yol düzenleme çalışma alanından görüntüler - Yaralı kadının ambulansa alınması - Çevreden detaylar - Yola devrilen ağaç - İBB ekiplerinden görüntüler - Yola devrilen ağacın kesilmesiİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi’ndeki bir ağaç yola doğru devrildi.O sırada yoldan geçmekte olan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu hafif bir şekilde yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Belediye ekipleri tarafından devrilen ağacın kaldırılması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.
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